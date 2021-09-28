差點就跟百萬現金擦身而過，鹿港鎮吳姓男子日前到彩券行試手氣，誤以為沒中獎而將中了百萬元獎金的彩券丟棄後離去；彩券行老闆發現該彩券並未「槓龜」，通報警方協尋，找回幸運兒，吳男原本還以為是詐騙，直到警方親自上門陪他去領回彩券，他才喜出望外大樂直呼「沒想到這次真的中了啦！」

吳姓男子（左）在員警陪同下至彩券行向好心的彩券行老闆，領回差一點百萬元中獎彩券，對於差一點就和財神爺失之交臂，他非常感謝處理員警及彩券行老闆。（鹿港分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

好運降臨，一定要張大眼看清楚，否則財神爺來到面前可能也無緣享受。大樂透彩券中秋前夕開始推出中秋雙十加碼活動，加開168組百萬獎金，中年吳男經常到鹿港永安里祥運彩券行試手氣，14日他又前往試手氣，不料開獎後他誤以為沒中，卻沒發現彩券上投注獎號的號碼已中了百萬加碼金，竟將彩券當成垃圾當場丟棄後離去。

鹿港警方透過彩券行店內監視器畫面，確認中了百萬加碼金彩券的幸運失主身分。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彩券行老闆黃竣柏習慣在店休打烊時，將垃圾桶中的彩券們一張張攤平後再重新核對一次，赫然發現該彩券並非「槓龜」，趕緊在隔天一早通報警方協尋這位迷糊的幸運兒。

鹿港派出所警員張宇翔15日上午9時35分值班時接獲彩券行老闆報案，張員立即按彩券上之投注時間，調閱彩券行內監視器及附近路口監視器，逐一比對出吳姓男子的機車，再依車籍資料循線找到吳男。

吳男起初還以為是詐騙電話，經過張員耐心說明、告知當天情況，他這才相信自己中了樂透彩金，並在員警陪同下回到祥運彩券行，跟老闆領回他的百萬彩金彩券，當場樂得連番跟員警和黃老闆連聲致謝。根據了解，祥運投注站今年6月7日也曾開出今彩539最大獎800萬獎金。