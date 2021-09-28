桃園領航猿今日宣布球團人事異動，原執行教練楊宜峰將擔任助理教練暨球員發展總監，而原SBL桃園璞園助理教練柯煥為則加入領航猿教練團，出任助理教練，將負責新賽季的數據及影像分析。此外，同時進行球員補強，已與畢業自國立體育大學的蘇志誠完成簽約，將開始隨隊訓練。

楊宜峰在PLG首季擔任執行教練，一肩扛起帶領球隊重責，雖在賽季中後段遭遇傷兵潮，不過經歷調整和磨合，仍奮力將球隊帶進季後賽。楊宜峰在新賽季除了擔任助理教練外，將兼任球員發展總監，透過數據、影片、運動科學等客觀技術與資訊，協助提升球員在球場上的表現與發展，充分掌握球員狀態並定期提供教練團資訊，同時持續發掘具潛力的年輕新秀。

而新任助理教練柯煥為專職數據及影像分析，上賽季在璞園將分析系統與實戰經驗結合，協助顏行書教練整合球隊，提供球員及教練團不同角度的訓練及比賽思維。柯煥為雖畢業自國立台灣大學且在美國完成環境工程碩士學位，但他拒絕安逸、未選擇成為工程師，而是擁抱挑戰，期待能透過自己微薄的影響力，幫助球員及球隊，為心中所熱愛的台灣籃球盡一份心力。

另外桃園領航猿在球員陣容上，則補進國體大後衛蘇志誠。移動靈活、機動性高加上身材厚實，蘇志誠在場上總展現十足拼勁，採取積極防守壓迫對手攻勢並帶動球隊進攻，也是隊上得分主力之一。蘇志誠興奮表示，「非常開心加入領航猿，期待可以向學長們學習，持續進步並加強自己的不足之處，希望未來在球場上有好表現，幫助球隊拿下勝利！」