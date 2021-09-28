中央流行疫苗指揮中心今(28)日表示，第十輪將開放AZ及高端第二劑接種，若BNT疫苗到貨，仍有機會納入第十輪，作為第一劑施打。提醒接種第一劑AZ滿十周的50歲至64歲民眾，可上網預約接種第二劑AZ，預約時間為10月3日上午10時至4日下午4時止，施打期間10月6日至12日，而接種高端滿4周以上民眾，同樣可預約接種第二劑高端。

第十輪將開放AZ及高端第2劑接種，發言人莊人祥表示，如曾經在公費疫苗平台意願登記、施打第一劑AZ或高端的民眾，不須重新登記，並於10月3日起開放預約，更表示如果BNT疫苗到貨，仍有機會納入第十輪接種。

第十輪接種第二劑AZ，50歲以上接種第一劑AZ滿十周的民眾，可預約施打。(指揮中心提供)

一、符合資格對象：

(1)「9月30日(含)前符合已接種AZ疫苗第一劑且間隔滿10週以上之64歲至50歲民眾[即1957/1/1(含)-1971/12/31(含)前出生]」，預約接種第二劑AZ疫苗。

(2)「10月6日(含)前符合已接種高端疫苗第一劑且間隔滿4週以上之民眾」，預約接種第二劑高端疫苗。

二、意願登記截止時間：即日起至9月29日中午12時止。

三、預約時間：10月3日上午10時至10月4日下午4時止。

四、施打期間：10月6日至10月12日。

指揮中心說明，符合上述資格如為已經意願登記過且無取消者，則不用再登記意願；但如為未曾於預約平臺意願登記對象，請於9月29日中午12時前登入預約平臺完成登記意願，並於開放預約期間進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心進一步說明，除上述透過平臺預約接種對象外，針對「9月30日(含)前符合AZ疫苗間隔滿10週以上之65歲以上長者」，將由地方政府衛生局造冊安排至指定合約醫療院所或接種點方式，提供第二劑AZ疫苗接種服務。近期天氣炎熱，提醒長者前往接種時應注意防曬及補充水分，並留意自身身體狀況。

另自10月1日起亦開始接種流感疫苗，指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。完成接種後建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。