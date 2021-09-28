疫情爆發以來，新北各區公所在街頭貼上標語，提醒民眾遵守防疫規範，有民眾在臉書「路上觀察學院」po上公所創意文宣表示，「淡水老街附近停車，抬頭一看還以為是什麼宗教團體，覺得很好笑」引發熱議，公所回應，5月開始張貼廣告，成效良好，如今疫情趨緩，將於10月撤除廣告。

有民眾在臉書「路上觀察學院」po上圖文表示，「淡水老街附近停車抬頭一看，還以為是什麼宗教團體，覺得很好笑，不好笑的話我再刪」，文宣內容則為新北市長侯友宜宣導「防護泡泡」手張開照片，下方還印有文字病毒就在你身邊，伸開手臂保持安全距離等警語，文末也印上淡水區公所關心你字樣。

網友圖文一發，引發千名網友按讚、百篇留言熱議，正面評價的人表示，「很可愛啊」、「很好的市長」、「文宣已經達到目的了，妳看到、也分享了，政令宣導也不一定要死板板」等，也有部分網友表示，「好俗的廣告」、「海報設計真的很像宣揚宗教的畫面跟用色」、「感謝濕父～讚嘆濕父」等。

淡水區長巫宗仁表示，新北市長侯友宜在5月疫情高峰期推動「防疫泡泡」，淡水區公所經建課將文宣具體化，以圖像照片在主要路口來做提醒，因為文宣生動有趣，民眾接受度高，效果良好，目前疫情趨緩，公所將於10月1號撤除相關的通告。