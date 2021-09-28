金門長者第2劑「莫德納」疫苗來了! 縣府將於10月2及3日開設大型接種站，施打對象為縣籍65-74歲及具原住民身份為55-64歲以上，且已接種第一劑莫德納疫苗間隔滿10周以上之長者。

縣府說明，在楊鎮浯縣長多次向中央爭取下，金門縣獲配6600劑莫德納疫苗今天空運抵達。縣府將循往例由鄉鎮公所一一通知符合的長者，並派車接送，請鄉親依通知去打疫苗，以確保施打作業流暢。

金門長者第2劑「莫德納」疫苗來了! （縣府提供）

縣府規畫，10月2至3日設立四處大型接種站（金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館、金寧中小學體育館），烈嶼鄉則於烈嶼衛生所於9月29至30日及10月1日共3天的上午施打。

金門長者第2劑「莫德納」疫苗接種時間、地點和分流規畫。 （縣府提供）

縣府指出，雖然這批疫苗中央規畫的接種對象為70歲以上長者，但金門縣爭取疫苗配送數量相對足夠，縣府疫情指揮中心評估後，決定下修為65歲以上長者施打，符合此次接種者有4335人。

楊鎮浯縣長感謝鄉親的配合以及各方為守護鄉親健康的努力，並提醒第2劑莫德納接種後的副作用較強，不良反應發生機率及嚴重度較第1劑高，若近期身體有狀況或慢性病情不穩定者，待身體狀況較穩定後再安排接種為宜。

衛生局表示，若為縣籍65歲以上長者但第1劑莫德納疫苗在台灣接種者、或戶籍不在金門但第1劑莫德納疫苗在金門接種者、或符合此次接種條件但沒有收到通知之縣籍65歲以上長者，都可自行前往大型接種站接種，屆時記得攜帶健保卡和疫苗接種紀錄卡。

接種前若發現疫苗接種紀錄卡遺失，也應先去接種第1劑疫苗的院所補卡；接種疫苗後如果後續有意願接種流感疫苗，一定要間隔休息至少7天。

另外，縣衛生局也公布，將開放「曾於縣內接種第1劑莫德納疫苗且間隔滿10週以上」之民眾接種第2劑莫德納疫苗。自10月4日起由衛生福利部金門醫院先行提供接種服務，10月5日起由其他13家COVID-19疫苗合約院所陸續提供接種服務，包含金門醫院、五鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家診所、禾心診所、三大診所、健康診所、安仁診所及台大中心診所。每瓶以約滿符合對象10人為原則，不開放殘劑。所有合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院則為網路掛號預約。