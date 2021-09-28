種植芭樂經驗將近14年的謝茂興表示，野鳥吃芭樂不是吃整顆，而是啄小洞吃芭樂籽，每天都吃不同顆，被啄洞的芭樂也能丟掉，讓他覺得相當可惜，又心疼。（吳建輝攝）

彰化縣為農業大縣，盛產各種蔬菜水果，每年一到結果期，農民除了歡喜採收之外，還要對抗野鳥擊，埤頭鄉農民謝茂興每年被野鳥吃掉超過50台斤的芭樂，今年他不忍了，向廠商租用陳列式超音波驅鳥器，短短一周就不再有野鳥光顧，讓他直呼太讚了。

種植芭樂經驗將近14年的謝茂興表示，野鳥吃芭樂不是吃整顆，而是啄小洞吃芭樂籽，每天都吃不同顆，被啄洞的芭樂也能丟掉，讓他覺得相當可惜，又心疼，為了芭樂的品質與衛生，也不能用藥撲殺野鳥，更不可能抓取，只能眼睜睜看著野鳥來吃，甚至有野鳥直接逐巢定居，讓他相當灰心。

直到今年謝茂興在因緣際會之下，恰巧遇到研發超音波驅鳥的迪菲循飛航科技執行長姜自壯，推薦他使用驅鳥器，姜自壯表示驅鳥器已經在國際機場使用，能發出20至30赫茲的超高頻噪音，讓鳥類因聽覺系統受到干擾產生不適，主動離開噪音範圍。

謝茂興說，他把驅鳥器放置在芭樂園入口，不到一個禮拜像是白頭翁、綠繡眼都不再飛進果園，只敢在周圍樹林觀望，晚上回巢，就這樣持續半個月鳥就通通消失不見，他說野鳥很聰明，只要他一關掉就會有野鳥又跑回來，因此他全天開起，因為功率才2瓦，因此也不會心疼。

姜自壯說，迪菲循驅鳥器是與鳥類、超音波、民航等專業領域人士共同開發，因此可以制定設計不同的驅逐鳥類，也不會影響飛安，以生態學為出發點，「達到改變生態、改變生物習性」的長效解決方案，除了驅鳥、對於驅趕獼猴、老鼠等都有良好的成效。