25人誤打BNT原液！莊人祥曝大劑量接種副作用 後續賠償由衛生局協助

新北市恩主公醫院出包，25人打了150人份的疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，參考國外文獻，大劑量接種疫苗後的副作用，以接種部會紅腫與疼痛較為常見，目前還沒有通報任何嚴重不良反應；至於這25人是否該打第二劑，目前的文獻還是傾向要打第二劑。

莊人祥表示，新北一家醫院誤將未稀釋的BNT疫苗打到25位民眾身上，這起事件發生在昨天，醫護人員將未開封的疫苗，誤判是剩餘的殘劑，將未稀釋疫苗打到25人身上，針對此事新北衛生局已緊急通知25位民眾，醫院也被勒令暫停後續接種，新北市也會請專家調查。

莊人祥表示，參考國外文獻，大劑量的接種，比較明顯會有局部或全身性反應，其中又以接種部位疼痛、紅腫較常見。但目前還沒有嚴重不良反應，心肌炎主要還是出現在第二劑的部分，不過，也會加強衛教。

至於25名接種者第二劑疫苗該如何補救？莊人祥指出，醫療賠償部分會請衛生局與醫院協調與民眾溝通，第二劑則會與專家討論，包含何時再接種、如何施打都要討論，但目前文獻還是傾向要打第二劑。

有專家提出，由於現階段國內有太多疫苗要接種，建議設置專門接種BNT疫苗的醫療機構，才不會再發生相關事故。莊人祥指出，相關建議會提供給衛生局做參考，但還是要建立系統性的接種制度，才能避免下一次再發生類似問題。

恩主公醫院被衛生局勒令停打一周，原本預約在恩主公醫院打疫苗的民眾，莊人祥表示，會由其他醫院和衛生所接手，應該是由新北衛生局做調配。