近期疫情趨緩，台北市教育局將在今天下午和衛生局針對校園防疫指引做討論，北市教育局長曾燦金在教育委員會上提到，下午將召開校外教學解封會議，防疫討論後才會統一發布，內容包括校外教學和畢業旅行規範，像是校方在場勘時必須考量餐廳是否有隔板，如果沒有隔板，學校就必須帶著「隔板」，將在會議中做討論。

台北市昨宣布放寬北市餐飲業防疫指引，同桌家人或認識的人，不一定要梅花座以及隔板，若同桌者不認識才要維持梅花座、隔板，此外，是否能恢復畢業旅行和戶外教學備受討論，北市議員王鴻薇今在教育委員會也提出，校園內防疫指引是否會因施打疫苗後而放寬。

對此，曾燦金指出，今日下午將會舉行校外教學解封會議討論，有定論後會再統一發布，討論內ˊ包括操場解封、委外場地出借等，校外教學也會有規範，像是帶著「隔板」到校外用餐等指引。

北市教育局副局長陳素慧表示，討論內容還包含國、高中學生打完1劑BNT疫苗滿14天者，是否可辦理戶外教學、畢業旅行或隔宿露營等情形，用餐的部分是一人一個便當，吃飯時餐廳如無隔板，校方就必須帶著「隔板」，將與衛生局做討論，放寬時間則配合中央。

目前校園場地開放戶外空間給一般民眾，校內活動中心和球場尚未開放，下一階段不如再鬆綁降級，校內的活動中心或球場也會同步開放民眾開始借用，都是今天下午解封會議做討論。