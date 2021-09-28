校園BNT疫苗上週開打，不過北市卻傳出19學校、1.3萬學生延後施打，原因指向中央的配送問題。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今坦言，原訂會有一批疫苗在10月5日配送，但供貨上發生延遲，目前校園尚缺30萬劑，全台縣市都受影響，待疫苗到貨、完成檢驗封緘就會力保學生接種完畢。
莊人祥表示，當初希望所有疫苗在2周內接種，不過後來BNT疫苗供貨延遲，原本希望說有一批會在10月5日左右配送下去給校園，但是這批有延遲。
目前校園大概還缺30萬劑，全台所有縣市都受到影響。莊人祥承諾，待疫苗到貨就會力保學生接種完畢，不過由於疫苗到貨後還要7天檢驗封緘，可能無法在10月8日以前完成接種。若學生原來已預訂接種BNT，可以趕快去接種另一個不同的疫苗，只要距離7天就可以。
根據統計，目前全台BNT疫苗的共累計58件不良事件，其中39件非嚴重不良事件，19其他疑似嚴重不良事件。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。