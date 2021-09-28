校園BNT大缺30萬劑！ 指揮中心認「供貨延遲」：本以為時間接得上

校園BNT疫苗上週開打，不過北市卻傳出19學校、1.3萬學生延後施打，原因指向中央的配送問題。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今坦言，原訂會有一批疫苗在10月5日配送，但供貨上發生延遲，目前校園尚缺30萬劑，全台縣市都受影響，待疫苗到貨、完成檢驗封緘就會力保學生接種完畢。

莊人祥表示，當初希望所有疫苗在2周內接種，不過後來BNT疫苗供貨延遲，原本希望說有一批會在10月5日左右配送下去給校園，但是這批有延遲。

目前校園大概還缺30萬劑，全台所有縣市都受到影響。莊人祥承諾，待疫苗到貨就會力保學生接種完畢，不過由於疫苗到貨後還要7天檢驗封緘，可能無法在10月8日以前完成接種。若學生原來已預訂接種BNT，可以趕快去接種另一個不同的疫苗，只要距離7天就可以。

根據統計，目前全台BNT疫苗的共累計58件不良事件，其中39件非嚴重不良事件，19其他疑似嚴重不良事件。