馬國賢、謝麗金主持Podcast節目《金馬講》邀請各行各業人士分享該領域內不為所知秘辛，最新集數邀請到潘若迪擔任來賓，除了暢談疫情期間運動的重要性外，潘若迪難得透露當年從舞者轉當有氧老師的心路，「我幫那些天王伴舞，覺得自己很卑微、很不受重視」。他在分享個人心路歷程中不時冒出冷笑話活絡氣氛，還公開人生第1則在上課逗學生笑的冷笑話，2位主持人被逗得哈哈大笑之餘，也佩服「亞洲有氧天王」信手捻來的幽默。

潘若迪在節目中娓娓道來，自己並非舞蹈科班出身，曾參加華視歌唱訓練班的他從小就懷有歌手夢，年輕時簽進當時公司卻沒有獲得太多機會，他心灰意冷打算放棄歌唱夢，因緣際會下接觸舞蹈的他卻跳出名堂，並擔任過杜德偉、鍾漢良等巨星的御用舞者。某年金鐘獎，他擔任港星伴舞，到了現場才發現所有舞者沒有休息室，一群人只能擠在後台樓梯間，潘若迪無奈地說：「在樓梯間，只用一塊布圍起來，所有人擠在裡面，當我聽到『舞群、舞群，快上台』，我覺得自己好卑微。」讓他醞釀轉換跑道的念頭。

潘若迪曾參加全亞洲有氧比賽並榮獲冠軍，是台灣首位在該比賽稱霸的有氧老師，同時他的名號不斷遠播，逐漸成為國內有氧教學的頭號交椅，只要提到運動瘦身，就有許多人士爭相諮詢潘若迪的運動課程，馬國賢不忘爆料，紅孩兒當年的舞蹈老師就是潘若迪。疫情雖有逐漸趨緩現象，但潘若迪仍維持線上授課，他認為需要多為學生的安全著想，待疫情更穩定才會考慮恢復實體課，在這段期間潘若迪更思考不同生財之道，也在直播課中獲得不少好評，潘若迪再三強調運動的重要，並呼籲平時就要維持習慣強健體魄。

潘若迪轉換跑道到有氧舞蹈教學，當時許多同業不解他的選擇，「那時教有氧的都是女生，在台上one more two more，跳舞的同伴就因此嘲笑我」，但他堅信自己並做足準備，開始蒐集各種錄影帶、研究如何將舞步融合音樂，並背誦許多國內、外相聲段子，運用在教學上，造就他反應迅速的幽默感和獨樹一格的教學模式。他在節目小露一手，連珠炮丟出數個冷笑話，還公開人生第一次在教學舞台上講的段子，他笑著說：「我剛開始上課，有的學生覺得動作難跳，我就鼓勵他們，如果你覺得很『南』，就往北走一點。」而他的付出，讓他逐漸奠定亞洲有氧天王的地位。