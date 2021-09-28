今天花蓮地方法院續理0402太魯閣號事故，傳喚中棪工程顧問公司專案經理郭國振，說明邊坡未設護欄一事，不過其證詞卻令檢方、代理律師及罹難者家屬痛批，根本是在推卸責任。（羅亦晽攝）

今天花蓮地方法院續理0402太魯閣號事故，傳喚中棪工程顧問公司專案經理郭國振，提訊包商李義祥、越籍移工華文好。郭針對邊坡未設護欄證稱，一旁已有天然樹叢及架設警示帶，且其他車輛經過多次均未出事，且施工廠商也未提出增設護欄的要求，此證詞也令檢方、代理律師及家屬無法接受，痛批，根本是在推卸責任。

花蓮地院今續審越南籍非法移工華文好、 聯合大地工程監造張齊富財過失致死等罪，提訊李義祥、傳喚郭國振作為證人交互詰問，其中郭8月中旬被檢方追加起訴涉犯過失致死罪嫌。李說明操作怪手的用意主要是要供電給熄火卡在邊坡的工程車，沒想到不慎滑落，進而造成憾事；郭國振則是說明自己審查設計及施工狀況。

郭證稱，自己從事土木行業近30年，針對事故現場未設置護欄，因整個工程大部分為臨軌工程，1.9公尺內不能有異物入侵，可設瞭望員或警示措施，加上混擬土車輛進出3、400趟都未曾發生問題，且施工便道有樹叢阻隔，一旁也有架設警示帶，能防止人掉落鐵軌，設計單位依現況評估不需設護欄，自己也認為合乎現況。另，工地道路平均5公尺寬，設護欄會影響路寬，加上一般紐澤西護欄若遇上衝擊力很大的情況，可能無法阻擋車輛。

他也強調，事發當天是清明連假台鐵已要求停工，李卻進去趕工，再來又因操作怪手不慎，導致工程車滑落邊坡掉到鐵軌，不等同安全措施不足。

不過蒞庭檢察官林于湄不太能接受郭的證詞，她認為，他為被告之一，且事故發生後，竟還在主張在事故道路不需設置防護欄，防止「物品」掉落，現場只有樹木及風吹就倒的小紅旗，根本沒有發揮專業督導安全，甚至還用混凝土車經過暫時沒有出事，就認為事故道路安全，可見工程顧問公司看待行車安全是如此草率；另，工地大門沒有上鎖、也無人看守，比民眾家裡門禁還不如，痛批「這就是人民納稅錢花了3億多元的工程」。

太魯閣號罹難者家屬委任律師陳孟秀說，郭的工作是要審查施工單位的報告，卻都沒有審查，「那要專案經理幹什麼」，痛批郭擺明就是在卸責，且聯合大地工程單位明知1月時，預拌混凝車卡在邊坡熄火，事後卻都沒有任何作為，如今發生意外就是要負起法律責任。

告訴代理人王薇君則表示，16日去現場看郭稱的樹叢，「那排樹是神木嗎？粗細只有大腿般粗，也沒幾棵」，卻稱能阻擋，痛批這安全問題實在令人匪夷所思。

她也提到自己出庭會在胸前戴傷白花的用意，因在殯儀館看到罹難者感到很不捨，記得家屬在外等候的神情，藉此想提醒被告及法官，若49條人命只剩下一朵白花，不知道拿什麼保證未來的人有安全回家的路。