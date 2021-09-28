林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處10月1日起將發行一款以林業鐵道為主軸的桌遊《鐵道山林》。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為讓林業鐵路更易於親近，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處委託曾獲美國玩具奧斯卡獎殊榮的綿羊犬藝術有限公司，開發以台灣林業軌道為主軸的桌遊《鐵道山林》，將阿里山、烏來、太平山、八仙山及林田山等國內主要林業軌道的歷史脈絡融入其中，未來可望成為林業文化推廣新工具。

林鐵及文資處處長黃妙修表示，為完整、正確將林業軌道的歷史融入桌遊設計，歷時1年半開發設計期間，廣邀鐵道達人、台灣林業史學者，桌遊界玩家等各界專業人士提供諮詢與建議，更攜手林務局轄下羅東、花蓮、新竹及東勢林區管理處，往返校閱相關文字與圖片，才產出這分饒富益智性與趣味性的桌遊。

《鐵道山林》桌遊日前已開放民眾測試體驗。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

《鐵道山林》桌遊日前已開放民眾測試體驗。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「我們要做的不只是桌遊」，林鐵及文資處綜合企畫科長黃玫璇說，主要是想透過桌遊巧妙設計，在遊戲互動過程中，引發玩家對台灣各林業軌道的好奇與興趣，且每分桌遊都會附上一本林鐵知識手冊，讓大小玩家在進入遊戲前，先了解台灣林業文化和歷史。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處10月1日起將發行一款以林業鐵道為主軸的桌遊《鐵道山林》。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃玫璇說，在遊戲開發過程中，執行團隊採用Top-Down 企畫方式，以「林業鐵道經營與歷史發展」主軸，規畫遊戲中玩家的行為、對應的遊戲機制，再延伸鐵道技術、資源開發、觀光轉型等背景元素，平衡知識傳達與遊戲趣味性的角色位置。

知名的桌遊玩家許永清「奶爸」開箱體驗後稱《鐵道山林》是一款相當有代入感的桌遊，玩家可化身林業鐵道開發與經營者，從鋪設鐵道、鐵道技術、採集木材、興建工作站到防範土石流、復育山林及觀光轉型，完整體驗林業軌道的發展史。

小熊老斯遊戲室粉絲專頁版主熊婉婷對《鐵道山林》從史料考究、遊戲機制、美術設計或教育意涵都相當肯定，認為可滿足玩家在遊戲中的互動性、益智性及趣味性的需求，有深入其境之感。

《鐵道山林》是林鐵及文資處的第一套桌遊出版品，首批生產1200分，預計10月1日上電商平台販售，10月2日上午10點30分舉行線上發表會，未來規畫在嘉義製材所進行教育推廣。