蘆洲鷺江國小操場煥然一新，校長何元亨：最棒的教師節禮物，獻給莘莘學子。（戴上容攝）

蘆洲鷺江國小過去的操場充滿補丁，校長何元亨去年甫上任就痛心表示，破舊的設備令他感到愧對學生，翻修經費龐大，只能幻想有善心人士幫忙，在何元亨奔走下，操場總算於7月開工，教師節前夕完工，其中籃球場一隅還設計最夯羽球「台灣IN」符號，何元亨直呼，「教師節禮物獻給莘莘學子」。

鷺江國小自2010年短暫補強操場後，就未曾整修操場，校長何元亨去年8月上任鷺江國小校長時，看到學生在坑坑巴巴的操場運動，覺得很痛心，曾在「我是蘆洲人」地方臉書社團大聲哀呼「對不起學子！」引發地方議員、民代關注。

何元亨說，經他努力寫計畫，新北市教育局回覆他，由於新北轄區廣大，經費有限，許多學校等待更新操場，鷺江國小設備更新大概排70多名，因此他轉而向在地立委林淑芬求助，盼能補助經費更改學校設備，歷經4個月他成功爭取1100萬經費。

何元亨指出，操場、體育場配色是以五彩繽紛的樂高積木為設計靈感，大玩跳色風格，「孔雀藍」跑道再輔以紅、黃、橘、綠等繽紛色塊，期望在一片灰泥建物中，用繽紛色彩為運動場域注入更多活力，另籃球場一隅，特地畫上奧運羽球雙打冠軍台灣IN意象，鼓勵羽毛球隊所有隊員。

「答應了學生也要有粉紅色跑道」何元亨說，7月至9月施工期間，由於操場施工暫停使用，因此他特地學校大廳重新整理成「櫻花紅操場」的穿堂，讓學生可以在此上體育課。學校操場於教師節前夕完工，何元亨直呼，這是他最棒的教師節禮物，他要獻給他最愛的莘莘學子。