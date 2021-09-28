BNT陸續於國高中校園及第九輪開打，昨（27日）單日接種24.2萬劑，但昨天也新增通報31件BNT接種後不良事件，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，其中包括14件疑似嚴重不良事件，因出現皮疹、嘔吐等症狀而需要就醫。

疫情指揮中心統計，昨天新增31例BNT疫苗接種後不良事件，分別為17例非嚴重不良事件，以及14例其他疑似嚴重不良事件，年齡為15到39歲，接種後當日至3日間發生。

莊人祥表示，目前所知14例疑似嚴重不良事件包括皮疹、嘔吐等症狀，因而需要就醫，但通常都不是需要長期住院的情況。9月22日BNT開打至今，目前共通報58件疫苗接種後不良事件。

另外昨新增2例疫苗接種後死亡事件，分別為62歲男性於接種莫德納疫苗後44日發生，以及81歲男性於接種高端疫苗後23日發生。目前國內累計621例疫苗接種後死亡事件，其中621例為接種AZ疫苗，170例為接種莫德納，17例為接種高端。

莊人祥表示，昨（27日）國內疫苗接種29萬910劑，以BNT接種最多，共24萬2327劑；目前疫苗人口涵蓋率53.52％，劑次人口比62.95％。