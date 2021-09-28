大陸限電政策衝擊，台股今日開低走低，台積電(2330)、面板及PCB股領跌，航運股也翻船，指跌近3%，成為今日最大拖油瓶，盤中一度大跌200點，好在塑化股挾者原油亞洲盤突破80美元，台塑集團股逆勢揚升，觀光族群也因為有五倍券的加持股價強勢衝鋒槍，終場加權股價指數收在17181點，下跌132點，成交值縮至2551.95億元，櫃買指數收在210.59點，下跌1.94點，成交值為670.98億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今日電子股賣壓仍重，傳產中的塑化及原物料族群表現不錯，使得台股低檔有撐，未來多頭若能守穩半年線，還是有機會上攻，至於PCB後市，還是得看大陸政策方向。

盤面上，電子股哀號聲不斷，晶圓雙雄疲軟，台積電收在594元，下跌1.33%；聯電收在65.3元，下跌1.51%；PCB空方續強，欣興(3037)收在137元，下跌0.72%；在高價股方面，股王矽力-KY(6415)勉強收在平盤上方，小漲0.22%，但信驊(5274)、大立光(3008)皆收黑，跌幅都在2%左右；大陸能耗雙控衝擊，本周上海至美西運費價格大跌，3天跌掉3個月漲幅，航運股今日紛紛落水，長榮(2603)、陽明(2609)、四維航(5608)皆跌逾4%，萬海(2615)、新興(2605)等跟跌逾2%，盤面倚靠航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)攜手漲約1%撐場；台塑四寶人氣高，台塑(1301)及南亞(1310)股價創新高。

由籌碼面來看，在現貨市場方面，外資昨日仍小幅買超，持續站在買方，期貨方面，外資是加碼空單近2000口，整體淨空單口數逼近2萬口大關。若是從技術面來看，台股下影線勉強收在5日線、半年線之上，顯示仍有低接買盤。短線台股仍難逃離轉弱的格局，操作宜嚴控水位。