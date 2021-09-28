孔福祠為儒道融合的廟宇，主祀福德正神，右祀土地婆、左祀孔子公。（連佳振提供／王文吉台中傳真）

孔福祠為儒道融合的廟宇，主祀福德正神，並祀土地婆及孔子公。（連佳振提供／王文吉台中傳真）

928教師節，各地孔廟舉辦祭孔大典，致敬至聖先師，台中市豐原區翁子里「孔福祠」同時祀奉土地公婆及孔子公，廟方也舉行祝壽儀式。當地里長表示，30多年前改建舊廟時，挖土機司機挖到銅製孔子神像，福德正神同意並祀在福德祠內，並更名「孔福祠」，傳為地方趣談。

孔福祠位於豐原區師範街上，是前往國家教育研究院台中院區的必經道路。孔福祠神案上奉祀主神土地公、右祀土地婆，左側並祀孔子公，神像由來頗具傳奇。地方人士表示，銅製的孔子公神像是30多年前，改建福德祠時，開挖地基意外挖到，但來歷不可考。

翁子里長連佳振說，當時挖出孔子公神像的挖土機司機，見神像疑為銅製，應該價值不菲，本來想帶走，但不知何故連續幾日都帶不走。居民擲筊請示土地公，是否願意與孔子公一起供奉祭拜，土地公賜聖杯應允，才將孔子公神像一起供奉在廟中，並更名「孔福祠」。

「孔福祠」可能是全國唯一有孔子公並祀的土地公廟，許多學子應試前，都會前來參拜，祈求金榜題名、考試順利，當地里民在9月28日教師節，也舉行簡單隆重的祭孔儀式，以弘揚儒家思想及尊師重道精神。

連佳振說，因農曆8月15日土地公聖誕，國曆9月28日則是孔子誕辰，兩者日期接近，為免「厚此薄彼」，去年9月28日孔福祠首次於9月28日祭孔，未來希望列入轄區豐陽國中及翁子國小的鄉土教育，讓學生更了解地方的文史。