台灣物價高昂，薪資卻很低，讓不少民眾叫苦連天。一名網友分享全球資料庫網站「Numbeo」上的資料指出，台灣的物價排在世界最貴的前10名，高於瑞典、荷蘭等國家，其中牛奶的價格更是直衝全球第二貴，但是台灣的基本薪資卻無法與這些高收入國家相比，引發網友熱議，台灣真的是鬼島，除了人便宜之外，什麼都很貴。

一名網友昨在PTT上發文分享全球資料庫網站「Numbeo」的數據，台灣日常用品價格是世界排名最高的幾個國家之一。2021年台灣雜貨價格排全球第9名，其它位在前10名中的國家為百慕達、瑞士、挪威、南韓、冰島、巴貝多、香港、日本和盧森堡。

據同一份資料的數據，台灣的牛奶價格是全球第二高的，米糧的價格則是全球第四貴，即使比較馬鈴薯的價格，台灣仍是全球第四貴，而台灣的蘋果價格也很高，排名世界第五高。

比較2021年全球的電影票價發現，在台灣看電影也和其他高收入國家一樣貴；購買知名品牌Levi's 的牛仔褲和其他高收入國家售價相當，如果撇除掉歐洲的話，在台灣買Levi's的牛仔褲幾乎是全世界最貴的價格。

而台灣的房價與薪資的落差，是高收入國家中差距最大的，台灣的基本薪資和葡萄牙、立陶宛、斯洛伐克和波蘭等國差不多低，台灣的雜貨價格應該也要和這些國家差不多，但實際上台灣的物價較這些國家高出一倍。

貼文引起網友熱烈討論，「台灣物價真的很離譜」、「工時也是世界前幾名，堪稱台灣之光」、「台灣的物價低就建構在壓榨年輕勞動力」、「牛奶真的貴到爆」、「低薪又高物價，慘」、「歡迎來到鬼島」、「環境真的很糟糕」、「房子買不起，連奶都快喝不起」、「台灣國產車電腦也都比賣給國外貴」。

許多網友也忍不住感嘆台灣的薪水真的太低了，「真的是鬼島，低薪高物價，真的很討厭當台灣人」、「低薪糞島」、「低薪高物價，難怪生育率世界倒數第一」、「低薪高房價，短期要救，效果很有限」、「歐美的物價、東南亞的薪資，偉哉台灣」。