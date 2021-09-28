「第56屆電視金鐘獎」將於本周六登場，今年典禮現場將有3段表演節目，分別是陳明章演唱部分「按下PAUSE 鍵之後」、視網膜與吳姍儒（Sandy）、炎亞綸合作演出脫口秀「這是綜藝新視代」及動力火車挑戰全新10首國、台、客戲劇主題曲「向世界說我們的故事」。今年金鐘星光大道紅毯主持人黃豪平與蔡尚樺將與金鐘入圍者趣味互動，再加上多隻毛小孩也將陪著主人走星光，星光現場將非常綜藝化。

今年星光紅毯將由主持人黃豪平與蔡尚樺打頭陣，接著是典禮主持人視網膜帶著愛犬柚子走星光，據說2人在造型上也會特別搭配。而今年走紅毯藝人主要以金鐘戲劇、綜藝入圍者以及頒獎嘉賓為主，包括入圍劇男主角的唐治平、迷你劇集女主角獎的陸弈靜、李雪迷你劇及男主角獎入圍者劉冠廷、《若是一個人》孫可芳、林鶴軒、杜政哲，《黑喵知情》入圍男主角的施明帥將帶著黃金獵犬與同組入圍者一同走星光。其他尚包括Kid林柏昇、竇智孔、温貞菱、高怡平、曾敬驊、王淨、林予晞、大霈、薛仕凌、小薰、阿翔、浩子、曾國城、《天橋上的魔術師》劇組、楊小黎、曾寶儀、郭彥、《全明星運動會》江宏傑、徐展元、《36題愛上你》唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸、孫淑媚、簡嫚書、《我的婆婆怎麼那麼可愛》邱凱偉、楊銘威、黃姵嘉、許傑輝、鍾欣凌等。

典禮第三段演出「向世界說我們的故事」，將歌頌今年所有入圍優秀戲劇作品。這一年，台劇優秀成績有目共睹，無論收視率及在國際平台播出都有不錯點擊率，都有超好成績，而這段節目將由歌聲高亢且具震撼力的動力火車演唱，這是他們將一口氣演唱10首國、台、客語電視主題曲，都是今年最夯戲劇，包括《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《大債時代》、《戒指流浪記》、《返校》、《黑喵知情》、客家尋味劇場《女孩上場》等。

動力火車當年唱紅還珠格格的主題曲〈當〉，去年也為《做工的人》演唱主題曲，今年將以他們自己的歌及入圍戲劇歌曲，搭配畫面，歌頌今年爆發的台劇創作質量。他們表示這次一口氣唱10首今年入圍的電視主題曲真的頭很痛，沒想到這一次的歌曲這麼難、各種曲風都有。當他們拿到編曲音檔後，還特別進錄音室先試唱，讓自己可以一直反覆地聽跟練唱，至於歌詞只能努力背了。還許願主辦單位提供提詞機，這樣就算忘記歌詞還有提詞機可以看。笑說台語歌對他們來說已經夠難了，這次還有客語，這都是2人完全不會的語言，發音咬字都不容易。特別是那首客語歌拍子不算慢，所以要聽歌學發音不容易，更請同事幫忙問能不能提供歌詞的客語唸法去逐字逐字的背，因為真的很怕發音錯誤就不好意思了，如果當天還是有一點點的不標準，希望大家可以原諒。

「第56屆電視金鐘獎頒獎典禮」訂於10月2日晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、馬來西亞Unifi TV、東森美洲電視同步收看；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video及Yahoo TV同步收看；另外亦可透過好事聯播網同步收聽頒獎典禮實況轉播。