三重客運駕駛許英毫，去年9月21日晚間8點多，駕駛公車行經內湖路一段，因開車打瞌睡衝上人行道，造成1死1傷的嚴重車禍事故，被控施用毒品駕駛致人於死，士林地院開庭審理，他仍堅持自己打瞌睡，只承認過失責任，否認受到毒品釀禍，全案辯論終結，法官諭知10月26日宣判。

檢警調查，許英毫早有吸毒被逮的紀錄，事故發生前3天，他坦承吸食安非他命，且經尿液採檢為陽性，開庭時對於吸食頻率支吾其詞，不願回答每隔多久有吸食安毒，僅承認自己疲勞駕駛，僅坦承較輕刑度的過失致死，否認3年以上10年以下的施用毒品駕駛致人於死。

法官問是否與家屬談和解，許回答交給公司處理，他並不知道結果。

事發在去年9月21日，47歲的許英毫駕車衝上人行道，當場撞死1名路人、撞傷巡邏的員警，其中死者兒子擔任電視台記者，一度到場採訪，事後接到員警電話，才知死者是自己父親，在派出所內與母親相擁而泣。

檢察官表示，依行車紀錄器1分20秒處發生事故，但許卻間隔了16秒，才大力拍腿說「死了！」（台語），顯示不是一般打瞌睡，遇到意外立刻驚醒，而是因施用安非他命，經過3天後若不再吸食，就會精神委靡、無法聚焦，而許明知如此，卻仍開車上路，已是毒駕致人於死，建請合議庭依法量刑。

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