三峽恩主公醫院因醫療作業疏失，將未稀釋的原液疫苗BNT誤認是殘劑疫苗，原本可供150人施打的疫苗變成25人施打，其中一人就是新北市議員林金結54歲大嫂，林金結姪子林喬豐今表示，媽媽本身有心臟病史，昨早打完疫苗無不適，下午反應有點胸悶頭暈，收到恩主公醫院通知後，昨晚8時30分到恩主公醫院觀察住院，目前在醫院觀察中，因打點滴反應頭暈想睡。

「醫院確實有點誇張」，林喬豐說，家人都很擔心，媽媽昨天住院前也很緊張，邊講話手邊發抖，感覺已經在交代後事，這明顯是人為疏失，因為有問題的都單號窗口、雙號沒事，因媽媽有心臟病史，怕打到未稀釋疫苗藥效發作後副作用會比較強大，院方說要住院觀察2到3天。

林喬豐說，希望未來醫院要再細心注意，他及媽媽不會向醫院求償，人平安健康就好。

新北市議員林金結表示，昨天大哥打電話給我，大嫂昨早在鶯歌永福宮接種BTN疫苗，後來接到恩主公醫院打電話要大嫂住院，他原以為是詐騙集團，後來才知大嫂打到未稀釋疫苗。