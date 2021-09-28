創作天后Tanya蔡健雅與法國女歌手Carla Bruni卡拉布妮跨國合作單曲〈Photographs〉MV全網上線，金曲導演黃中平跨海執導，運用科技讓兩位天后歌手橫跨歐亞洲在畫面上同框。

〈Photographs〉是蔡健雅全新專輯《DEPART》中第五波主打單曲，值得一提的是，這是Carla Bruni首次嘗試中文唱詞，並由Tanya親自通過視頻連線的方式擔當歌曲製作。錄製期間Carla也向Tanya坦言：「中文不像英文或德文甚至阿拉伯文，中文發音對我來說太遙遠了，才一下子，我的腦汁就被榨乾了。」但即便如此，在Tanya的一字一句的教學下，Carla還是貢獻了一次滿分的中文歌首秀。

MV邀請到黃中平導演為其執導，這也是繼〈出走〉之後，黃中平導演在這張專輯中貢獻的第二支MV作品。因為疫情的關係，有很多事情無法通過面對面來完成，黃中平導演運用科技讓橫跨歐亞兩洲的兩位天后在畫面上首度同框，雙方彼此在拍攝時都只是對準位置跟一根立架就必須得演出相視而唱、時而對笑的戲碼。Tanya笑稱：「現場只有一根長得像燈柱的道具，導演叫我想像那就是Carla，可能是我演過最難的『對手戲』了。」這也讓Carla Bruni與蔡健雅兩人首次的跨國合作有了別出心裁的意義。