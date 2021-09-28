配合線上自學趨勢，國教教育機構EF Education First開發的英文學習APP「EF Hello」宣布上市，讓使用者在茫茫學海中運用智能科技有效提升英文聽說讀寫能力。

今年五月學生團體「Z星球」更調查2456名大專生，並發表全台首份遠距學習調查，結果指出除了線上系統操作熟悉度外，「課程未應遠距教學調整」、「線上課程互動減少」是多數學生認為最影響學習效果的狀況。

由EF Education First開發的「EF Hello 」APP，透過AI人工智慧、Chatbot智能練習系統，提供英語聽說讀寫的學習內容。EF Hello指出，越來越多使用者認為使用智能對話練習英文，比跟真人老師遠距對談還要容易上手，因應疫情下的數位學習趨勢，他們重新設計「EF Hello 」，以符合使用者學習需求！

「EF Hello」全新上線「工作、話題交流、旅遊、生活品味、興趣、學校、日常生活、藝術與文化」8大主題課程，透過情境對話讓學習像交友聊天般自然、具互動性。同時APP內配有牛津英語詞典、發音分析，即便使用者無法出國，也能隨時隨地實踐全英文學習環境。

「EF Hello」將「智能練習」功能再度升級，針對個人學習記錄規畫專屬的發音、單字客製化練習，還會推播複習課程，彷彿讓使用者自帶「口袋英文教師」，養成自律好習慣！

「EF Hello」學習系統根據歐洲CEFR語言參考標準、TOEIC級別，設計課程單元難度，從自我介紹到個人價值觀闡述、職場面試到商業簡報、移居城市到深度旅遊等，讓使用者循序漸進挑戰不同難度的會話情境，更具體評估學習成效，最高級甚至可接近母語程度！

現在「EF Hello」祭出1000份免費學習禮包，即日起至10月15日，使用者只要下載APP，並於首頁下方「意見反饋」的「建議」功能回覆「EF Hello英文隨身學」，即可獲1個月免費體驗。