國民黨前立委陳學聖諷刺桃園市長鄭文燦心虛，竟批評朱立倫將公投操作成政治議題，桃市府新科副發言人吳安琪反嗆：「陳學聖才該心虛，只會參加音樂會！」強調陳擔任多屆立委，當馬政府核定三接時不曾反對，如今卻指鹿為馬，重申市府保護藻礁的每一項努力，不是噴政治口水就能抹煞，呼籲陳以民代專業面對事實，為環保盡心力。

朱立倫當選新任國民黨主席後喊出全力支持刪Q案和「倒閣公投」，要用4個同意票讓內閣蘇貞昌下台，桃園市長鄭文燦27日批朱把公投操作當政治議題是扭曲公投、把議題無限上綱和政治化，陳學聖反批鄭文燦是心虛，連審議程序都不啟動，最早有政治干預的就是鄭文燦。

「真正心虛的應該是陳學聖！」吳安琪說，陳學聖擔任立委期間，馬政府核定中油第三接收站投資計畫，當時原方案中油三接要使用大潭海岸232公頃，「陳學聖先生有說過一句反對的話嗎？」諷刺陳學聖關心藻礁的方式除了參加音樂會，「還做了什麼努力？」

吳安琪說，陳學聖長期在國民黨陣營，也擔任多屆立法委員，歷年來哪個政府對於藻礁的保護最多、什麼時候破壞最大？不可能連基本資訊都沒有，除非是故意當作沒看到，打算指鹿為馬。

吳安琪強調，藻礁保育是鄭文燦的施政重點之一，上任後發表了桃園海岸生態保護白皮書，成立了海岸管理工程處，以更多的人力及預算，陸續完成桃園海岸四大生態亮點。市府在海岸保護的成績是看得到的，從河川汙染的監測，到海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海岸及海洋垃圾清除、海廢回收再利用等，市府也設置藻礁生態教室，每一項努力，都看得到成果。

吳安琪說，市府對保護藻礁的每一項努力，都不是陳學聖先生的口水可以抹煞，呼籲陳學聖要勇敢的面對自己，回到一個曾經是民意代表的專業來面對事實，堅持一起為環保共同努力。