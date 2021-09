Fresh Taiwan記者會上,各品牌分享疫後方針。(台灣設計研究院提供)

Fresh Taiwan記者會,Home Office 處處可辦公的生活。(台灣設計研究院提供)

novium,自立筆2.0.。(台灣設計研究院提供)

文化部的文化創意國際拓展計畫Fresh Taiwan,今年以「向世界招呼Say Hi to the World」概念出發,串連線上線下展覽,於線上平臺建立品牌專區,同時與歐洲、日本指標平台合作,在疫情下各種國際商展停擺的狀況下,帶領台灣文創品牌主動出擊。

今年Fresh Taiwan與歐洲指標線上平台「MOM」(Masion & Object and More)合作,以「Home Office 處處可辦公的生活」為策展主題,建立「Fresh Taiwan」品牌專區,曝光13家品牌共58件商品,接觸超過48萬名的國際買家。實體展部份首次前進荷比盧市場,參與在地具啟發性的居家禮品策展「Show UP」。

日本部分則與時尚文創商品展Rooms合作,建立線上品牌專區,曝光12家品牌共51件商品,以「Cozy at Home 理想家居生活」為策展主題,以舒適的生活環境與療癒心靈的商品成為重要調劑。實體展部份與東京當地選物名店Good Design Store合作展售,期間自即日起至10月19日,並同時進駐於大阪阿倍野「近鉄百貨」本店展售,期間自即日起至明(111)年1月底,盼提高日本市場對台灣文創商品的討論度。

另外,Fresh Taiwan也請當中的物外設計YSTUDIO、DAQICONCEPT、NO.30、DILIO、紙可拍Paper Shoot等五個品牌,也分享其行銷手法與經營狀況,其中結合傳統工藝、現代科技的DAQICONCEPT,已快時尚與工藝做結合,並結合線上行銷拓展品牌影響力,而台灣數位相機品牌紙可拍Paper Shoot,因應短視頻行銷的風潮,近期以其作為宣傳工具,看好Tiktok發展。期盼透過線上、線下結合,及各品牌的分享,助台灣文創力在疫情突破重圍,被世界看見。