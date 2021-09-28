2021年9月接近尾聲，準備迎來10月，有些生肖在本月運勢不佳，甚至面臨失業危機，下個月是否會有轉機，也讓不少人抱持希望，「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書表示，4個生肖的10月財運急起直追，甚至還會遇到不少賺錢機會，可要好好把握。

1.生肖羊

生肖羊10月財運方面佳，買東西時容易買到優惠價，而且總是能遇到最優惠促銷時刻，運氣可說是非常好，若有投資的計畫，建議生肖羊以長期投資為目標，如果想投資短期，切記「見好就收」的原則，千萬不要抱持「賭」的心態，否則很容易將錢玩光。

2.生肖蛇

生肖蛇上個月財運普通，接了不少案子，工作較為忙碌，不過10月的來臨，這些案子將有顯著成長，付出多少就能收穫多少報酬，而他們腦子會湧現不少賺錢的新點子，讓生肖蛇能夠看到商機，假若想與他人合作，建議選擇老實穩重的人為佳。

3.生肖兔

生肖兔在10月特別注重養生，他們會將錢花在養生樂活的部分，例如購買保健食品、吃有機蔬菜，或是換更好的空氣清淨機等，而在投資理財方面，他們先前投資的項目，在10月會開始有收穫，甚至還會有新的投資標的出現，因此千萬別錯過。

4.生肖雞

生肖雞從10月開始，工作、事業與投資方面都將迎來好運，雖然先前受到疫情影響，但他們的事業之後會越來越順利，急起直追，只要努力往前，過去的倒楣事都將拋到腦後，要抱持正向樂觀的心態，且需保持努力開創新機會的工作精神，他們就將迎來事業豐收。