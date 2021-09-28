日本政府有意解除東京都等19地「緊急事態宣言」，及在8縣實施的「防止蔓延等重點措施」，預計傍晚正式宣布、9月30日解除，並規劃一個月過渡期，階段性放寬各項限制。

日本政府從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，第4度針對東京都發布的「緊急事態宣言」7月12日上路，中間歷經幾次擴大適用地區與延長，目前總計在19都道府縣實施；另外還有8縣正實施防疫強度稍弱的「防止蔓延等重點措施」，預計都將在9月30日一併解除。

日本讀賣新聞報導，日本政府今天上午舉行由防疫專家組成的基本防疫因應方針分科委員會，提出全面解除19都道府縣及8縣防疫限制，獲專家同意，預計晚間正式宣布。

負責日本防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔會中說，由於全境新增確診病例持續大幅減少，可以看到病床緊迫程度已獲相當改善。

日本全境單日新增確診病例在8月中旬達到高峰，單日逾2萬5000人確診，現在已降到單日1000人到2000人左右；全境重症患者數高峰出現在9月3日的2223人，到昨天已減少到1062人。

日本各地也持續強化醫療量能，目前全境已有39處臨時醫療設施及53處住院預備設施。

基於接下來全面解除緊急事態與重點措施後，日本政府在修訂基本防疫因應方針中載明，「兼顧防疫對策及日常生活」。

日本政府預計今天傍晚召開防疫對策本部會議，正式做出全面解除的決定；首相菅義偉預訂晚間將出席記者會對外說明。

日本放送協會（NHK）報導，雖然將全面解除「緊急事態宣言」與重點措施，但有關「緊急事態宣言」解除地區未來一個月內的做法，日本政府仍表達政策方針，包括獲地方政府等防疫認證的餐飲店，每天可以到晚間9時才打烊，其他餐飲店原則上提前到8時打烊，但由各地方知事基於各地狀況進行適當判斷。

另外，有關活動舉辦，在解除後的一個月過渡期內，仍以會場容納人數50%或一萬人作為上限。

西村說，雖然即將解除宣言及重點措施，並階段性放寬相關防疫對策，但為因應入冬後疫情可能再度擴大，將在強化與維持醫療量能同時，一旦發現疫情出現再度擴大徵兆，持續跟各地方政府進行合作，機動採取必要防疫對策。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1100928