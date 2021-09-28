桃園市34歲張姓男子今年7月將劉姓母親逼到冰箱死角，再徒手及腳踢毆打母親，母親跌倒在地後，拿椅子砸向母親身體，隔天居然還對母親潑灑熱粥，導致母親燙傷。桃園地檢署偵結後，依家暴傷害案件起訴。

檢、警調查，張姓男子與劉母同住在桃園市，今年7月14日，張男推動桌子，把母親逼報冰箱死角，用手、腳毆打母親，等母親跌倒在地，他還不放過，拿椅子砸向母親身體，導致母親多處瘀血、受傷。

張男不顧母親已有多處傷勢，隔天還對母親潑灑熱粥，導致母親耳朵紅腫、1度燙傷。母親緊急聲請保護令後，張不顧保護令規定，18日、22日都前往母親家中逗留，遭社工、母親發現報警。

因張男坦承犯案，加上母親指證歷歷，又有醫院驗傷單，檢方認為，張男涉犯傷害直系血親尊親屬罪嫌，另也有違反保護令罪嫌，4罪犯意個別，行為互殊，請求分論併罰。

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