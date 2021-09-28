【愛傳媒記者賴御文報導】知名作家吳淡如驚覺國中生不知道孫中山是誰的事，經過了媒體報導後，引起各界擔心台灣學生成為「史盲」。孫中山先生建立中華民國，被尊為國父，國中生不知道實在說不過去。其實孫中山推動革命時，有一位台灣人扮演了重要角色，但他卻被多數台灣人給遺忘。這位在民國建立初期成為孫中山左右手的人就是霧峰林家第七代的林祖密。

在孫中山建立民國之後的一段奮鬥時間，霧峰林家的林祖密（又稱林季商）不只幾乎傾家蕩產全力支持，也曾經自募軍隊，幫孫中山收復被軍閥割據的廈門。

霧峰林家第九代的林光輝指出，民國六年、西元1917年，北方軍閥殘害剛建立的民國，孫文開府廣州，擔任海陸軍大元帥，第一次正式擁有了嫡系部隊，當時林祖密（林季商）帶槍投靠，被孫文任命「閩南軍司令」。孫軍入閩，林祖密攻占厦門，立下孫軍第一功。當年上海、厦門、海外報紙爭相報導（見照片左，林光輝提供），但是後來因為許多政治因素，這段重大史實被刻意忽略。

林光輝進一步指出，民國14年、西元1925年，孫文設北伐總部於廣東韶關，準備北閥，林祖密響應於福建華封。但是後來孫文突北上和談，林祖密孤軍於華封等孫文。無奈孫文因病而猝死於北京，林祖密不久之後也在華封遇害。

林光輝提供當時的報導指出，民國15年、1926年，何應欽部隊北伐進入福建，林祖密長子、霧峰林家第八代的林正熊自動請纓為父報仇。北伐軍進入福建時，林正熊首先攻進漳州城，也為何應欽軍建立了第一攻（見照片右，林光輝提供）。可惜後來也是因為各種因素，這又成為一段被忽略的史實。

很多人以為孫中山建立民國、以及後來在廣州開府好像都跟台灣沒關係，事實上是因為許多史實被忽略，而不了解台灣人在國父革命與捍衛民國的貢獻。

林光輝先生是霧峰林家的第九代傳人，也是林祖密先生的嫡孫，致力於恢復霧峰林家的歷史真實面貌。