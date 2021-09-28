基隆市消防局今天下午1點50分接獲民眾報案，忠一路海洋廣場有男子漂浮在海面上，疑似溺水，港警總隊駕駛巡邏艇協助將男子打撈上船，發現已無生命徵象，消防員緊急實施心肺復甦術、AED急救，再使用長背板將人接到路面上，送往醫院救治。

海洋廣場上留有一雙藍白拖、啤酒罐。（陳彩玲攝）

據了解，溺水男子年約30歲，獨自一人在基隆生活，但居無定所，時常在火車站、市區一帶出沒。現場民眾表示，自己是聽到消防車輛才知道有人溺水，並不清楚事發狀況，也沒有看到其他人報案。

插在欄杆上的國旗斷裂數根，有的漂浮在海面上。（陳彩玲攝）

不過，海洋廣場上留有一雙藍白拖、啤酒罐，插在欄杆上的國旗也斷裂數根，有的漂浮在海面上，目前警方正與男子家屬聯繫中，並釐清事發原因。

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