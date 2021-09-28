環保署今天舉行「2021 第三屆台灣循環經濟週」活動，除了邀環保署、經濟部及農委會外，也邀請內政部、公共工程委員會與會，內政部次長邱昌嶽表示，台灣最有能量收受事業廢棄物就是營建業，爐渣或煤灰等都可以成為填方或建材重要的原料，加上營建廢棄物為總廢棄物的1成，如何減少營建廢棄物的產生也極為重要。

據統計，台灣因自然資源匱乏、有76％的資源來自進口，因此如何充分循環利用為重要的政策。環保署今年7月成立「資源循環辦公室」，專責處理整體資源循環政策及管理，希望強化相關法令。

環保署副署長沈志修說表示，今年陸續有多國宣誓2050淨零碳排，而循環經濟也是達成2050淨零碳排不可或缺的一環，希望透過循環經濟找到淨零碳排的解方，循環經濟可以減少資源開採、進而減少碳排；他提及，台灣每年約有3000萬噸的廢棄物，約有2300萬噸妥善回收，再利用則要透過各合作。

經濟部次長曾文生說，如何再利用是重要課題，明年會推動法律痛點的解除，如要在水泥中摻入再利用物等的規範等，技術的研發、商業模式的開展，好的商業模式會吸引更多人參與；農委會副主委黃金城指出，農業會產生很多廢棄物，但已經有數個廠商把農業廢棄物循環再利用，農業自己創造的產品要自己再利用。

工程會副主委顏久榮則說，循環經濟不只是環保署的工作，如果經實驗可以使用在公共工程，工程會一定全力推動。