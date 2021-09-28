《刺蝟法則》林子熙、莫允雯出席記者會。（羅永銘攝）

莫允雯出席《刺蝟法則》記者會。（羅永銘攝）

林子熙出席《刺蝟法則》記者會。（羅永銘攝）

林子熙、莫允雯28日出席未來影集《2049》的《刺蝟法則》單元媒體茶敘，《刺蝟法則》今釋出預告，雖然故事年代設定在2049年，但林子熙、莫允雯依舊得面臨親情、愛情和家庭等女性自古以來無法擺脫的問題，她們不僅分別和母親的同居男友大談不倫戀，甚至和對方生子結婚，兩人紛紛升格當媽。現實中，去年與演員歐陽倫結婚的林子熙恰巧也在今年懷上疫情寶寶，即將在11月迎接女兒出生。

劇中，林子熙飾演的心理諮商師有使用未來科技「性愛VR」的橋段，令人臉紅心跳的突破尺度演出，讓她直呼：「拍攝的時候心理壓力很大！」因為要演繹出「高潮」時的聲音表情和肢體狀態，但身旁又圍繞著許多工作人員，她當時只能逼自己專心投入角色、大膽表演，最後還因此拍到虛脫。她談到先前在金馬奇幻影展看成品的害羞心情，「我看到全身發熱、看到閉起眼睛。」看過前三集的莫允雯也大讚：「很真實的高潮！」還笑說，內心有慶幸「還好不是我演這個角色，只要看戲就好」。

林子熙也突發奇想問莫允雯，「如果現實中有『性愛VR』，妳會購入嗎？」莫允雯先是大呼：「妳為什麼要挖洞給我跳！」但隨後又表示：「我應該會買。」已有老公的林子熙則笑說：「我應該不會買，我比較傳統。」

莫允雯在劇中飾演心理諮商師林子熙的患者，她坦言角色不容易詮釋，「角色個性大起大落，演起來很吃力，但也演得很爽、很過癮，是一種情緒釋放，因為在真實世界沒辦法對人大吼，但每次拍完都會有缺氧、虛脫的感覺。」林子熙的角色情緒則是非常壓抑，常常拍到有「高血壓的感覺」，全身爆青筋、牙根咬緊、肌肉緊繃，她在該劇殺青後，花了一年才走出角色壓抑陰霾。

林子熙說她本來的人生計劃沒有要生小孩，曾很杞人憂天地覺得世界混亂，不想害小孩來面對混亂的世界，後來認真想過要不要生後還是決定要生，希望他可以面對美好世界的一面，不要感受到痛苦，且她知道媽媽很希望這件事發生，如果沒有生下來，可能這輩子就不會發生。她也透露一開始醫生說可能是兒子，讓一心比較喜歡女兒的她驚問：「蛤？」幸好到了5個月時，就說是女生。至於是否重視胎教，她笑說，自己很愛看恐怖的東西，例如《魷魚遊戲》就看得很開心，女兒聽嘻哈音樂也比較有反應，聽到重低音會跟著「動滋動滋」。

目前單身的莫允雯則準備被去凍卵，已經跟醫生諮詢過，原本拍完《戀愛是科學》想直接去凍卵，但醫生覺得她之前拍戲太累，目前身體狀態還不夠好，頂多只能取到正常的一半卵子，需要好好調養幾個月，希望能取到10顆以上的卵子，她也覺得段卵就像買保險一樣，「妳怎麼知道幾年後的狀況會是怎樣？」至於現在很能享受單身自在快樂的她，對於談戀愛也抱持著「隨緣」不強求態度。

未來影集《2049》描寫當科技全面滲透近未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演《完美預測》、《刺蝟法則》、《幸福話術》三個單元，該影集日前入圍釜山亞洲內容大獎（Asia Contents Awards：Technical Achievement Awards），與《今際之國的闖關者》、《sweet home》等劇競逐技術成就獎。

影集《2049》由台灣大哥大myVideo、東森電視、瀚草影視共同投資拍攝，10月16日起每週六晚上十點於台視、myVideo首播免費看，晚上十一點半於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每週日晚上八點於東森戲劇台、晚上十點東森超視播出。而《2049》IP將會有更多跨界合作與多樣延伸，例如由閻奕格、林哲熹、木木林葦妮聲音演出的2049＋動畫影集「絕處逢聲」、與羅恩妮、SONY唱片、榮獲金鐘最佳客語專輯肯定的春麵樂隊合作音樂原聲帶以及出版品等將陸續問世。