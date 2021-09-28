國發會響應行政院振興經濟的五倍券政策，鼓勵民眾共同振興具地方創生內涵之店家，今年首次特別推出「地方創生券」，規劃兩波共加碼2億元的活動，第一波發行20萬份、每份500元，共1億元的「地方創生券」；第2波將於春節期間推出限時優惠活動，鼓勵民眾前往地方創生券適用店家消費，支持地方創生店家永續經營。

為了減少接觸風險及實體票券印行成本，國發會與「台灣PAY」合作，民眾可於9月22日至10月29日進入「五倍券官網」登記抽籤；中籤者於11月6日至11月20日至「地方創生入口網」登錄綁定金融機構22家，消費前下載金融機構「行動銀行App」或「台灣行動支付App」綁定金融卡/帳戶，使用期限為12月1日至111年4月30日止，並可分次使用，直到累積消費500元額度為止。

目前國發會刻辦理地方創生券適用店家審查、徵詢意願及輔導店家建置台灣PAY支援系統等相關作業，店家來源包括：相關部會推動地方創生政策有關計畫之推薦店家、獲國發會地方創生會報工作會議通過之民間地方創生事業、地方創生青年培力工作站入圍決選提案單位、「企業CSR X地方創生提案競賽」獲獎地方創生團隊等，預計10月中旬起分階段於地方創生入口網陸續公布名單，適用店家含括地方特色產品及美食、在地小旅行及體驗服務等遊程。