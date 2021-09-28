台南市去年刑案破獲率高居6都第1，但令人擔憂的是，少年、青少年與成人的犯罪人口率，都高居6都第2，僅次於台北市；至於兒童的犯罪人口率更高居6都第1，引發多位市議員的嚴重關切，28日在市警局工作報告時提出質詢。市警局長方仰寧答詢時，強調警方將與社會局、勞工局加強連繫，針對沒有升學、失業等高危險群的年輕人，主動介入輔導及協助職訓。

市議員蔡旺詮、陳碧玉相繼引用行政院主計總處的公開數據，指台南市的刑案發生數從2016年持續下降，但去年2萬4558件較前年增加108件，卻是6都唯一反轉回升；還好去年台南市警局的刑案破獲率大幅提高為98.46％，進步到6都第1，值得肯定。

不過，比較令人擔心的是，台南市的兒童犯罪人口率11.77／10萬人，高居6都第1，比第2名的台北市10.20／10萬人高出不少；至於少年犯罪人口率800.53／10萬人，僅次於台北市1097.23／10萬人；青年犯罪人口率2307.62／10萬人，僅次於台北市3502.34／10萬人；成人犯罪人口率1624.39／10萬人，僅次於台北市1824.81／10萬人，均為6都第2。

蔡旺詮提醒警方，應該盡量扼殺犯罪於搖籃之中，事後破獲，造成的傷害已經無法彌補。陳碧玉也詢問方仰寧，面對台南市年輕人犯罪人口率高居6都第2，有何解決對策？

方仰寧答詢認為，18至24歲的青年族群中，沒有升學、失業或待業的人比較容易犯罪，警方將與勞工局聯繫，針對失業、待業青年提供職業訓練，讓他們能夠步入正軌、有工作；也會與社會局連結，請社工針對青年犯罪高危險群積極介入，輔導他們能有正當的工作或繼續就學。

市警局也補充說，18至24歲的年輕人犯罪，多以詐欺、毒品、妨害秩序等案類較多，警方除將持續加強此類犯罪案件的偵查外，同時也將針對相關嫌犯的現有職業進行了解，並與勞工局、社會局跨局處合作，協助這些年輕人就學、就業，使他們遠離再犯的機會。

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