台北市昨日宣布，北市11家醫院開設AZ第二劑特別門診，提供4000劑疫苗，只要第一劑打AZ滿10周者，不限年齡及戶籍，皆可施打。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，因該批疫苗即將於10月3日到期，才會加強接種。

今（28）日疫情記者會中，有媒體問北市開放4000劑AZ疫苗給民眾施打第二劑，且不限年齡，與中央的施打規劃不同調，是否有違反規定？莊人祥則回應，主要是因為這批疫苗效期只到10月3日，所以才會加強接種，不過他也提醒欲前往施打的民眾，須與第一劑間隔滿10周。

台北市副市長蔡炳坤昨日指出，今起至10月1日於長庚、國泰、馬偕、三總、和信醫院、關渡醫院及市立聯合醫院中興、忠孝、仁愛、和平、陽明院區等11家醫院，開設AZ第二劑特別門診，只要符合公費疫苗接種對象，且第一劑接種AZ間隔滿10周，即可預約接種第二劑，只要備妥疫苗接種紀錄卡及健保卡，依預約時間前往施打即可。

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