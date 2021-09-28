今天是教師節，蔡英文總統今在臉書表示，老師不僅守護學生，也能夠看見孩子的潛力，啟發學習的熱情，帶領大家探索未來的可能性，甚至可能改變我們的一生。

蔡英文今在臉書說，所有辛苦的老師們，教師節快樂！

她說，這段期間，為了配合校園防疫工作，我知道許多老師都開發出各種遠距教學的技術和配備，非常感謝老師們的用心付出。

她表示，每個人心目中可能都有最難忘的一位老師，歡迎大家留言跟我分享，對你影響深遠的一位老師，也要記得祝他教師節快樂喔！