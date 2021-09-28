老師們辛苦了 蔡英文：老師能看見孩子潛力啟發學習熱情 15:392021/09/28 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今教師節 蔡英文：辛苦老師教師節快樂。摘自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是教師節，蔡英文總統今在臉書表示，老師不僅守護學生，也能夠看見孩子的潛力，啟發學習的熱情，帶領大家探索未來的可能性，甚至可能改變我們的一生。 蔡英文今在臉書說，所有辛苦的老師們，教師節快樂！ 她說，這段期間，為了配合校園防疫工作，我知道許多老師都開發出各種遠距教學的技術和配備，非常感謝老師們的用心付出。 她表示，每個人心目中可能都有最難忘的一位老師，歡迎大家留言跟我分享，對你影響深遠的一位老師，也要記得祝他教師節快樂喔！ 學生教師節禮物送麻將 老師淚high：我等了10年 蔡英文：台商穩住了 台灣產業布局全球也會更穩 #教師節快樂 #教師節 #蔡英文 #老師 #臉書 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鷺江國小操場煥然一新 校長何元亨：教師節禮物獻給莘莘學子 14:552021/09/28 生活 半數私校28年未調漲鐘點費 大專兼任教師喊「薪酸」 12:062021/09/28 生活 蔡英文：政院投入經費加速設備現代化 讓農業更有競爭力 13:062021/09/28 政治 海納百川》高市早苗參選 小英當啦啦隊（甘粕代三） 08:552021/09/28 海納百川 粉飾財政赤字 王鴻薇嗆塔綠班還在騙 04:102021/09/28 財經焦點 黃珊珊》因刑法一百條 六年不跟哥哥說話 09:022021/09/28 生活 教師節喜獲學生送麻將 大同大學教授：打開禮物有洋蔥 13:302021/09/28 生活 黃圓媛用愛影響學子 李淑雲援助柬埔寨 04:102021/09/28 生活新聞 昔嗆「你不是我的菜」！陳天仁今誇周孝安「完美神隊友」 12:152021/09/28 娛樂 邱國正槓陳柏惟 立院雞同鴨講 04:102021/09/28 政治要聞 不敵陳亭妃環抱 邱議瑩＋賴品妤助攻？陳玉珍跌倒在地 10:012021/09/28 政治 政治熱門新聞 謝龍介、陳柏惟台語質詢差在哪？藥師曝「2大關鍵」 網反應超激動 - 政治 2022出戰高雄市長？張亞中回應了 - 政治 國民黨主席選舉後 林濁水突罵民進黨不是正常政黨 - 政治 3大關鍵讓朱立倫當選國民黨主席？最新民調出爐 - 政治 聽到陳柏惟質詢這段話 趙少康忍無可忍了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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