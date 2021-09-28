老師等不到第二劑疫苗 新北：要自行到1922平台預約 15:212021/09/28 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，所有專案施打包老師及先前施打的第七類人員，依據中央指示，第二劑都要回歸1922平台預約方式進行。圖為疫苗示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北從7月22日陸續開始幫老師施打疫苗，有老師反應目前尚未接到教育局通知能打第二劑，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，所有專案施打包老師及先前施打的第七類人員，依據中央指示，第二劑都要回歸1922平台預約方式進行，呼籲老師為自己權益盡快到1922平台預約。 50歲以上打第2劑AZ 預約、施打時間出爐 BNT有機會納入 世界狂犬病日 新北動保處舉辦32場巡迴注射 #老師 #1922 #預約 #第二劑 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃圓媛用愛影響學子 李淑雲援助柬埔寨 04:102021/09/28 生活新聞 黃金博物館重現「礦山日常之歌」即日起線上實體同步開展 13:492021/09/28 生活 25人遭注射未稀釋BNT原液 醫曝要注意一狀況 12:012021/09/28 生活 台中人為何不滿陳柏惟 黃暐瀚揭關鍵：這件事是硬傷 14:232021/09/28 政治 黃子佼難忘收女神林依晨教師節簡訊 體罰林柏宏一柱擎天 14:202021/09/28 娛樂 50歲壯年族群今明登記AZ第二劑 開打7大QA一次看 08:332021/09/28 生活 防疫規定鬆綁 即日起看電影、表演、體育賽事不必梅花座 10月5日起KTV解禁 唱歌仍須戴口罩 04:102021/09/28 焦點要聞 學生教師節禮物送麻將 老師淚high：我等了10年 11:082021/09/28 生活 25人誤打未稀釋BNT 莊人祥曝大劑量接種副作用 14:262021/09/28 生活 政策轉彎 93萬AZ族上網預約第2劑 04:102021/09/28 焦點要聞 新北捷運三環六線 拚2030年完工 04:102021/09/28 地方新聞 生活熱門新聞 北市確診男中秋連假花蓮玩4天 曾有萬華活動史 - 生活 台灣物價高得離譜！這東西世界第2貴 網嘆：真的是鬼島 - 生活 北市4000劑AZ不限年齡打 莊人祥吐實情：10／3到期 - 生活 50歲以上打第2劑AZ 預約、施打時間出爐 BNT有機會納入 - 生活 25人誤打未稀釋BNT 莊人祥曝大劑量接種副作用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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