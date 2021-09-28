新北從7月22日陸續開始幫老師施打疫苗，有老師反應目前尚未接到教育局通知能打第二劑，新北市衛生局長陳潤秋今在疫情說明會表示，所有專案施打包老師及先前施打的第七類人員，依據中央指示，第二劑都要回歸1922平台預約方式進行，呼籲老師為自己權益盡快到1922平台預約。