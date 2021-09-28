為表揚防疫尖兵，警政署長陳家欽於24日署務會報中頒發「110年全國警察防疫楷模」獎項，評選項目包括協助確診者接觸史疫調、協助集中檢疫場所安全維護工作、協尋居家隔離檢疫失聯人口、稽查八大特定行業等工作績優人員，全國逾百位參選者中僅20名員警獲獎，台中市警第二分局永興派出所警員宋明昆，從眾多績優員警中脫穎而出獲此殊榮，同袍與有榮焉。

工作態度認真積極，37歲宋明昆，95年基特班畢業從警迄今14年，累積豐富辦案經驗，心思縝密，防疫期間稽查八大等特定行業違規營業情事，今年5月18日在北區漢口路查獲1家無店招護膚按摩店，該店無視政府禁令暗中營業，在疫情最嚴峻的時刻，不僅未實施實聯（名）制登記，店內小姐及客人均未配戴口罩，幸虧警方及時查緝，沒造成防疫破口。

5月19日趁勝追擊，查獲1家位於中清路上的按摩店規避查緝「假關門、真營業」，表面上關閉店門，實則偷開後門接客，宋員與同事埋伏多時，趁業者打開後門之際，隨同客人進入臨檢，其中有2名男子剛從土耳其返國，雖已結束14天的居家檢疫，但仍處於自主健康管理期間，卻視疫情為無物到處「趴趴走」，業者赫見警方登門查訪，啞口無言認栽，兩案經警方依傳染病防治法函請主管機關衛生局，分別裁罰10萬及30萬元。

台中市警第二分局長陳家銘肯定宋明昆工作負責盡職，得獎實至名歸，期勉同仁見賢思齊，並強調防疫工作仍在繼續，千萬不可鬆懈，提醒同仁執勤時持續做好防疫措施，守護民眾與自身健康，並呼籲民眾為了自己健康也為了他人著想，千萬要理性遵守政府防疫規定，共同度過防疫的關鍵時刻。