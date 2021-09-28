實境節目《開著餐車交朋友2》由黃秋生、莊凱勛、蔡凡熙3位金獎演員搭檔主持，繼到嘉義、澎湖錄影「交朋友」後，近日出發到第3站台東，感受台東耀眼的陽光和當地人的熱情。今釋出第一波宣傳預告，內容首曝錄影時爆發的「開賣危機」，好在3人齊心協力一同度過。黃秋生期間還感性向2位告白「喜歡你們」，開心喊：「我覺得我們3個真的可以開餐廳了！」

黃秋生再度來台主持，當起率性大哥，與「可靠二哥」莊凱勛及「魅力小弟」蔡凡熙，一同絞盡腦汁，利用不同的食材做出當地料理，但因為沒有足夠時間試菜，料理成果不盡理想，黃秋生向消費者致歉「實在非常非常非常抱歉」，強調會再重新製作。剛錄影就遇到「開賣危機」，3人一度沮喪，但很快就打起精神，經過一連串的試驗，隔天開賣終於一雪前恥，做出好吃的料理。莊凱勛事後回憶「好險生哥有把那鍋救回來」，並有感而發地說「跟演戲一樣，越簡單越沒有台詞的角色越難演，看似單純的食材，其實越難料理」，3人雖然是首次合作，卻一拍即合，默契十足，黃秋生錄影期間更感性發言：「我有一個預感，我們會合作的很好！」向莊凱勛、蔡凡熙告白「喜歡你們」，場面溫馨感人。

此外，3位大男生聚在一起，就喜歡互相打鬧開玩笑，先前黃秋生爆料會說「靠X」，這次莊凱勛教黃秋生說「哩賣想杯肉（台語：你不要太白目）」，2人一來一回練習，黃秋生還現學現賣，笑嗆莊凱勛：「丟！哩安那洗誒攏母災呀（台語：對！你怎麼什麼都不知道呀）。」笑翻大家，莊凱勛還鼓吹小弟蔡凡熙命令黃秋生洗碗，蔡凡熙立刻搖頭笑回：「我不要，我可能明天就回去了！」不過小弟也不是省油的燈，吃飯時看到莊凱勛掉筷子，調皮說：「掉筷子就有人要請客！」逗得莊凱直笑，霸氣回應：「盡量吃！」

節目10月29日起，每週五中午12點LINE TV上線，每週六晚間10點東森綜合台32頻道播出。