據駐英國大使館網站9月28日消息，近期，多名中國公民在英國劍橋、謝菲爾德等地遇襲，受害人大多為在英留學人員。中國駐英國使領館表示，已分別向英國警方和學校提出交涉，敦促英方全力偵破案件，盡快將犯罪分子繩之以法。

中國駐英國使領館表示，對相關案件高度重視，在案發後第一時間慰問或通過當地僑領探望受害人，進一步了解具體情況，採取切實有效措施保障在英中國公民尤其是留學人員的安全與合法權益。

中國駐英國使領館說，將繼續與英國警方、校方保持密切聯繫，堅決維護包括留學生在內的所有在英中國公民人身安全和合法權益，也提醒在英中國公民近期加強安全防範，外出時務必提高警惕，遇不良分子挑釁，盡快設法脫身，記住對方體貌特徵並及時報警。

極目新聞報導，自9月20日來，謝菲爾德至少發生8起針對中國留學生的不同襲擊事件，襲擊多發生在謝菲爾德大學校園內，而且被害者多為女生，有的學生受傷非常嚴重。據目擊者稱，襲擊者可能有兩名，也都是女性。

一名當地留學生薛女士是幾起襲擊事件的知情人。她表示，9月20日當天發生了兩起襲擊事件，第一起發生在下午4點左右，一名中國男生在凱尼恩街和索利街路口被襲擊，一名身穿灰色外套的白人婦女拿著手提包砸向他的頭部，手提包非常硬，包裡好像放著一個玻璃瓶之類的硬物。

20日當天傍晚6點左右，一名中國女生獨自走在校園內，有人突然全力擊打她的後腦勺，她被打倒跪在地上。這名女生抬頭後，看到一名穿著灰色大衣的瘦弱女子迅速跑向波多貝羅街。

薛女士稱，同一周還有兩名中國女生遇到類似襲擊，她們的傷勢更嚴重，其中一人流了很多血；另一人在遭襲擊後被救護車送往醫院。

24日又有兩名中國女生遇到襲擊，一名中國女生被人用硬物從後面打她的頭，襲擊她的是一個亞洲面孔的女孩，大概20歲。當天晚上7點30分左右，又有一名中國女生在校園內等紅綠燈時被襲擊，受害者頭部嚴重受傷，失血過多，隨後，她被送往北部綜合醫院急診中心。

薛女士表示，由於受害者大多是中國人，現在謝菲爾德大學的中國學生現在都生活在恐懼之中，很多學生都害怕獨自上課，或者是去超市。在校園走路時，也不斷回頭看。