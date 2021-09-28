中國多地限電措施正在引發中國A股上市公司的「停工潮」，分析人士指出，中國限產限電帶來的影響可能會蔓延並影響全球市場，關於中國的熱點討論將從「恆大」轉變成「電力短缺」。

路透報導，上週以來，已經有超過10家上市公司發布「臨時停產」、「限產」公告。化工、煤炭等高能耗類股和個股週一開盤即重挫，表現出市場的擔憂情緒。

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，這一供給側衝擊帶來的影響可能被市場低估了。他預計，這場衝擊波可能會蔓延並影響全球市場，全球都將感受到紡織品、玩具、機械零組件的供應收緊，關於中國的熱點討論預計不久將從「恆大」轉變成「電力短缺」。

海島資產董事長張銳表示，如果限電的影響偏長期，隨著價格傳導也會影響消費類產品的成本。

由於電力供應吃緊，野村已經將中國第三、四季經濟成長年增率預估下調至4.7%和3%，今年全年GDP成長預測從8.2%下調至7.7%。

報導也引述某券商營業部人士表示，限電「不會是一兩個星期或一兩個月的事，可能會持續到明年，既然有持續性，就會有繼續炒作的可能」。

中信證券在近日研報中指出，從經濟客觀運行狀態來看，後續隨著海外供應恢復，全球供需趨近平衡，中國出口自然會下降，即使能耗雙控目標不發生大的調整，等到工業回歸常態增速後，能耗指標也將更加寬裕，行政性限產限電行為可能自然會減少。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1100928