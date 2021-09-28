澳洲新南威爾斯州州長貝雷吉克利安今天說，雪梨居民若未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可能被禁止參加各種社交活動，即使在12月解除居家防疫令後，也是如此。

貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，新州12月1日解除所有防疫限制措施後，選擇不打疫苗的民眾將不得進入商店、餐廳和娛樂場所。

貝雷吉克利安對澳洲第7頻道新聞網（Seven News）說，很多店家都表示，他們將不接待未接種疫苗的顧客。她說：「對不施打疫苗的人而言，生活將無比困難。」

自10月11日起，完整接種疫苗的新州居民將可光顧酒吧、咖啡廳、健身房與髮廊；此外，成人完整接種疫苗的覆蓋率可望於10月底前達成80%，一旦達成目標，將鬆綁更多防疫措施。

儘管確診病例不斷，澳洲尋求透過較高的疫苗覆蓋率以加快腳步解除封鎖令。澳洲多數染疫病例都在雪梨和墨爾本（Melbourne）兩大城；這兩座城市和首都坎培拉（Canberra）已封鎖數週之久。

澳洲今天通報，疫情爆發以來累計確診人數已超過10萬人，其中約70%是在6月中旬爆發Delta變異株疫情時染疫。

新州今天通報新增863例確診，高於前一天的787例，另有7人病逝；鄰近的維多利亞州則通報新增867例確診，寫下單日最大增幅，另有4人病故。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100928