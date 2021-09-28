新竹縣橫山內灣和尖石風景區是新竹縣重要的觀光軸線，出入交通主要是靠縣道120線，現況雙車道的路幅狹窄，假日經常塞車，縣長楊文科將內灣聯外交通改善列入十大交通建設，獲中央核定補助經費執行120線拓寬工程，從內灣大橋路口到永豐橋路口，這1.21公里路段將拓寬為4線道。讓內灣和尖石交通更順暢。

縣長楊文科指出，為加速打通新竹縣交通任督二脈，他上任後即推動十大交通建設，希望健全區域路網，將內灣地區的聯外道路新闢工程納入，其中「拓寬120線」公路總局在今年4月核定2億2724萬元執行，由中央補助1億7952萬元，縣府自籌款4772萬元。

內灣120線（右）將從內灣大橋路口到永豐橋路口拓寬為16米的4線道。（羅浚濱攝）

縣府工務處長林鶴斯說，120線從內灣大橋到永豐橋路口長1.21公里，現有路寬11到12米，拓寬工程將採取「半半施工」方式，維持車輛可通行，依路形做兩邊或單邊拓寬4到5米，成為16米雙向4車道，在靠近油羅溪這段是向內拓寬，並不會拆除現有的木棧道。

內灣120線拓寬工程預計明年下半年動工，2年之內完工，1公里多的路段工期為何要這麼久？林鶴斯說明主要是永豐橋前方約20米路段，下方剛好是內灣線鐵路的隧道口，隧道已有70年歷史，是要延伸隧道還是做懸空的半邊橋，日前與鐵路局協調還未有定案。

120線內灣拓寬工程完成，將能提升內灣和尖石聯外交通和觀光品質，縣府30日將在橫山鄉公所舉辦說明會，向居民說明工程規畫、期程及施工中交通維持方式，民眾提出可行的相關建議，也會納入後續基本設計參考。為配合防疫，工務處將在臉書平台做線上直播。