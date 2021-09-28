演員柴蔚是童星出身，藉著演出《步步驚心》「承歡格格」一角走紅，長相甜美的她和林青霞年輕時十分神似，還因此受封「小林青霞」，之後又演出了《羋月傳》、《初戀那件小事》等作品，慢慢累積知名度，如今她已經18歲了，絕美長相不但飄出仙氣，日前曬出小露性感的照片更是讓粉絲鼻血狂流。

柴蔚8歲時就出道演出「十三阿哥」袁弘的女兒承歡，之後還在《芈月傳》中扮演青春期的芈月，更在《小時代4》、《新神鵰俠侶》、《太子妃升職記》等劇中有亮眼表現，才18歲就有許多作品，如今她的嬰兒肥消風成瓜子臉，再畫上淡妝，整個人仙氣十足。

柴蔚不時會在社群平台曬出美照，在微博上擁有100多萬粉絲追蹤，日前她上傳一組美照，只見她身穿條紋襯衫，領口開出深V，胸口若隱若現，她伸手將烏黑長髮往後撥，一雙靈動大眼望著鏡頭，儘管面無表情卻還是電翻一票網友，既有氣質又不失甜美。

柴蔚仙氣十足。(圖/翻攝自柴蔚微博)

貼文曝光後，不少網友都直呼，「太漂亮了」、「漂亮迷人又瘦又美」、「太有氣質了」、「長大了」、「這套好看我可以啊」、「新新鮮鮮的一波美照呀」、「蔚蔚太漂亮啦」、「第一張的笑絕了，好看」、「這也太漂亮了吧，超級喜歡」、「蔚姐好美呀」、「標誌美女，太漂亮了」。