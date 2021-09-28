何時可降級？侯友宜：新北會做好準備 15:442021/09/28 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何時降級？侯友宜：新北會做好準備。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市28日無新增確診個案，新北市長侯友宜說，警戒是否鬆綁這幾天還要持續觀察，中央若有降級，新北會站在新北疫情角度做好準備，期待能夠回到新型態的安全生活。 侯友宜說，今日居家列管人數增加到127人，比昨天52人還多，主要是因為有境外移入個案同班機乘客遭到匡列，因為送到新北市集中檢疫所，才會由新北集中列管， 新北目前都是沒有本土確診個案，疫情相對穩定。 跟進中央鬆綁娛樂場所？侯友宜：仍需觀察、配套需做足 中央宣布鬆綁娛樂場所 侯友宜：配套做足才會對外宣布 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #列管 #降級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 9月薪水卡關 黨務經費將是第一道難題 主席交接 朱：準備好了 江：無縫接軌 04:102021/09/28 焦點要聞 共享機車違規率高一般機車10倍 新北交通局：重大違規永久停權 09:212021/09/28 生活 全台疫苗覆蓋率已足夠可降級？ 侯友宜：需視疫情變化判斷 15:592021/09/27 生活 基隆連續48天「嘉玲」大武崙沙灘將增加容留數 13:172021/09/28 生活 日本：北韓發射了可能是彈道飛彈的物體 08:282021/09/28 國際 醫師說的存活期、反應率是什麼？癌友必知的重大關鍵字 05:432021/09/28 健康 《科技》限電擴大？PCB廠Q4稼動率埋變數 10:022021/09/28 財經 戴愛玲被套牢 單身3年願當後母 04:102021/09/28 娛樂新聞 林伯豐：憂大陸限電拉長 衝擊原物料供給 04:102021/09/28 產業財經 世界狂犬病日 新北動保處舉辦32場巡迴注射 09:252021/09/28 生活 中歐班列上海號今日首發 緩解國際運力緊張 11:152021/09/28 兩岸 生活熱門新聞 北市確診男中秋連假花蓮玩4天 曾有萬華活動史 - 生活 台灣物價高得離譜！這東西世界第2貴 網嘆：真的是鬼島 - 生活 北市4000劑AZ不限年齡打 莊人祥吐實情：10／3到期 - 生活 50歲以上打第2劑AZ 預約、施打時間出爐 BNT有機會納入 - 生活 25人誤打未稀釋BNT 莊人祥曝大劑量接種副作用 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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