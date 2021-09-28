新北市28日無新增確診個案，新北市長侯友宜說，警戒是否鬆綁這幾天還要持續觀察，中央若有降級，新北會站在新北疫情角度做好準備，期待能夠回到新型態的安全生活。

侯友宜說，今日居家列管人數增加到127人，比昨天52人還多，主要是因為有境外移入個案同班機乘客遭到匡列，因為送到新北市集中檢疫所，才會由新北集中列管， 新北目前都是沒有本土確診個案，疫情相對穩定。