桃園市動物保護教育園區周遭毒狗事件頻傳，除園狗「雞蛋黃」、「所長」在園區外吃到毒餌雙雙死亡，27日晚間有愛媽又在園區外圍發現一隻已結紮的流浪狗被毒死，這是園區周遭短短不到2周第4隻狗被毒死，動保處長王得吉認為，毒狗事件太有針對性，市議員黃敬平則譏諷，動保園區已然成為「毒狗專區」。

桃園市毒狗事件頻傳，讓動保人士傷心又氣得跳腳，直說之前的凶手都還沒找到，如今無辜死去的狗兒還是不斷在增加，桃園區中聖里長崔美瑛推動動保工作多年，她也說，愛媽努力將新屋永安地區的狗都抓紮、乾淨餵養，但狗兒卻一隻隻被毒死，市府現在卻連個下毒人都抓不到，實在很誇張。

王得吉說，27日晚間園區外又發現流浪狗遭毒死，第一時間已報警，狗的遺體與毒餌都已帶回採檢，近期3起共4隻狗被毒死，因動保園區地處偏遠，投餌的地方沒有監視器，最近毒狗實在太密集且都圍繞動保園區周遭，針對性強，和警方討論過加裝監視器也緩不濟急，近期將邀集里鄰長商討，希望全民加強防堵毒狗行為。

黃敬平痛批，毒狗歹徒目無法紀，即便警方開始偵查，媒體也報導，仍然視法律於無物，桃園儼然變成毒狗專區變成笑柄；市議員謝美英也說，毒狗事件接連發生動保處不為所動，也沒向關心的大眾做任何說明，狗狗無辜枉死讓人痛心。