人夫驚艷妻子收到iPhone 13後「老婆也更新了」。（截自臉書社團《●【爆廢公社二館】●》）

蘋果新機iPhone 13上市，不少人買來當作贈禮。一名人夫表示，老婆抱怨手機怪怪的，一下當機一下不能充電，他二話不說帶她去續約換新機。更讓人夫驚艷的是，手機更新後老婆也跟著更新了，「眼神迷人、說話溫柔、笑容燦爛」，甚至「睡衣也更新了」。強烈暗示笑翻眾網友，不過有人認為人妻的更新只是暫時的「過一個禮拜又變回原樣」。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》發文表示，自從蘋果13出了以後，孩子的媽就開始說手機怪怪的，一下當機一下不能充電，剛好也可以續約了，因此立馬帶她去買新機。

但看著妻子拿新手機與舊手機傳輸資料跟照片，用得行雲流水，讓原PO忍不住覺得「是不是哪裡怪怪的」，不過他轉念一想，發現「不只更新了手機連老婆也跟著更新了！」，不僅「眼神變得迷人，說話變得溫柔，笑容變得燦爛」，甚至「連晚上睡覺的睡衣也更新了！！」。

「老婆更新」讓原PO相當驚艷，更打趣說：「各位辛苦的媽媽們知道怎麼做了吧？我就幫忙各位到這了！」。

這篇逗趣發文獲得破萬網友按讚，更紛紛回應：「那也只是暫時的，過一個禮拜又變回原樣」、「使用一段時間膩了 感覺就沒了 你的快樂日子 也就不多了」、「太座安得好 往後生活沒煩惱」、「各位人夫們；自己先更新一下喔」、「還好沒找別人更新」、「睡衣也更新了，這戳到我笑點……」。