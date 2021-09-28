雲林縣府正門口100公尺處就有一個平交道，縣府規畫進行鐵路高架工程的同時，在此新增一個「縣府站」新車站。（周麗蘭攝）

斗六市區鐵路高架化預估沿線7.1公里往外拓寬10至15公尺。（周麗蘭攝）

斗六市區鐵路高架化經費約118億元，雲林縣府需自籌27億元，縣府規畫增設「縣府站」的新車站，定位為雲林縣行政區站，將方便周邊包括縣府、斗六市公所、戶政、地政、衛生所、體育館、縣議會洽公，以及到臺大雲林分院就醫的民眾。

斗六市區鐵路高架化預估沿線7.1公里往外拓寬10至15公尺，新增一簡易車站「縣府站」。縣府工務處原本規畫消除9個平交道口，但2019年12月可行性評估送審，遭交通部質疑本益比不符合效益，修正為消除7個平交道口。

縣府工務處長汪令堯表示，新站「縣府站」位址預定在縣政府大門前附近，高架軌道架設時一併增設簡易車站，使區間車可停靠。

汪令堯說，許多公務員和民眾為了到縣府附近上班或洽公，下了斗六火車站還要搭計程車或騎腳踏車、多花20分鐘接駁才抵達，縣府站日後興設完畢，加上都市變更計畫配合，將可擴大商圈，帶動行政區一帶繁榮。

縣府工務處2019年12月送審斗六市鐵路高架計畫可行性評估被要求修正之處有24項，但不包括縣府站的興設，換句話說，台鐵雲林縣府站可望成真。

雲林縣政府位於斗六市雲林路二段（台一丁線），除府內單位，民眾經常洽公的社會處、文觀處、消防局都在附近，周遭還有斗六市公所、代表會、縣議會、體育館、人文公園、地方法院簡易庭、臺大雲林分院。

從其他縣市申請鐵路高架化經驗看來，自可行性評估、行政院核定、綜合規畫、發包施工，期程需要至少10年。

縣長張麗善表示，最近有立委質疑縣府處理斗六鐵路高架化案能力不足，這是不了解現況的斷章取義，縣府到上周都還在修正可行性報告書，以符合交通部的規範，懷孕10個月很辛苦，但出一張嘴指指點點很容易。