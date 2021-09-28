社群平台臉書（Facebook）今天宣布投入5000萬美元（約新台幣13.9億元），資助全球有關延展實境（XR）Metaverse虛擬世界的研究機構與計畫夥伴，以確保相關產品以負責任的方式進行開發。

臉書說明，Metaverse是一個虛擬世界，人們可以和身處不同空間的他人一起打造與探索，也可以在其中與朋友交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等。Metaverse的目的不一定是為了讓人們花更多時間上網，而是為了讓上網的時間變得更有意義。

臉書將與政府、產業與學者專家合作，一起思考創建Metaverse的挑戰與機會。例如各項服務之間具有穩定的互通性是Metaverse成功的關鍵，因此不同公司可以依據各自領域的經驗，共同打造虛擬世界的互動。

此外，臉書也將邀請人權與公民團體參與，確保Metaverse創建於包容共融與賦權的基礎之上。

臉書將透過4大面向，包括經濟機會、隱私安全、安全性、平等與包容共融，與夥伴共同合作評估可能的風險，同時確保Metaverse開發與應用的正確性。（編輯：郭無患）1100928