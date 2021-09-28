桃園市八德區一名75歲的陳姓老婦獨自外出做資源回收，但因為高齡且又有失智情形，熱心民眾見其走失便協助報警。大安派出所員警立即前往處理，查證老婦身分後協助其平安返家，老婦的家人對於警方及熱心民眾的幫忙深表感謝。

八德分局大安派出所備勤警員謝秉池，於27日下午7時許接獲熱心民眾報案，稱有名年邁老婦人推著資源回收的推車在八德區仁和街41巷附近繞了一個下午，民眾起初以為老婦在蒐集回收物，但又發現老婦疑似失智才在原地徘徊，趕緊報警。

謝秉池到場後先攙扶老婦上車並載返派出所內休息，到所後警員陳子捷、楊佳蓉詢問該老人年籍資料，不過老人無法清楚表達，警方便以M-police小電腦人臉辨識系統，查出其是住在距離3公里外永福街附近的陳姓老婦人，並聯絡到渠女兒黃女到所內。

黃女表示，母親因患有失智症故經常外出做資源回收，但因為失智而迷途無法找到回家的路，家屬對警方主動積極協助母親平安返家深表感激。

八德警分局呼籲，在老年化的台灣社會中，應盡量避免讓高齡者獨自出門，建議家屬多加留心；另可在經常穿著的衣褲繡上長者姓名及聯絡電話，或是掛防走失的愛心手鍊，可防止走失迷途及意外發生。