桃園市觀音區有名6歲曾姓男童，27日傍晚與就讀國小的姊姊及朋友一同到籃球場玩耍，男童玩累了先到一旁超商休息，但姊姊玩得太開心，竟忘了弟弟還在超商等她便先行回家。熱心民眾發現小男童獨自坐在超商內神情無助，趕緊向警方通報，員警也趕緊查出男童的住處，將他護送返家。

大園分局草漯派出所副所長包銘弁表示，警方27日傍晚接獲民眾報案，稱有一名男童獨自坐在超商內，身旁也沒有大人照顧，且男童不斷望著窗外，神情無助眼眶泛淚，似乎需要協助，請警方到場查看。

員警獲報後前往關心，男童哽咽地表示，他與姊姊及朋友一起出來玩，他玩累了先到超商內休息等姊姊來接他，但卻一直等不到人，他很想趕快回家。員警趕緊詢問男童的年籍資料，但他只答得出爸爸的姓名，不知道家裡地址，員警詢問當地里長後，順利得知男童的住處，隨即將他護送返家。

男童母親看到兒子被員警送回家，起初還一頭霧水，經員警說明原委後，男童母親才恍然大悟，並表示她原本以為兒子只是在附近玩耍還沒回家，沒想到竟是被姊姊遺忘在超商，她會好好教育孩子，不會再讓同樣的事情發生，感謝員警的熱心幫忙。